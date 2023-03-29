EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!

EYT düzenlemesi ile 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar EYT başvuru sonucu sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruları tamamlayan vatandaşlar ise sonuçlarının ne zaman belli olcağını merak ediyor. Peki "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?", EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...