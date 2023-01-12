Emekli maaşına 2.687 TL "EK" zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacağı duyurulmuştu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Diğer yandan bir artış da ek gösterge ile gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587 ilave zam getirecek. Peki, ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge emekli maaşını nasıl etkileyecek? İşte hesaplamalar...