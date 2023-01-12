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Haberler Galeri Emekli maaşına 2.687 TL "EK" zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşına 2.687 TL "EK" zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacağı duyurulmuştu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Diğer yandan bir artış da ek gösterge ile gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587 ilave zam getirecek. Peki, ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge emekli maaşını nasıl etkileyecek? İşte hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:16
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Emekli maaşına 2.687 TL EK zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

SON DAKİKA! Milyonlarca memur ve emekli maaşları Ocak ayında gelen zam ile şekillendi. 5.5 milyon emekli ve memurun maaşı bu ay yüzde artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587 varan ek artışın yaşanması bekleniyor. Ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağının hesaplamalar hız kazandı. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşına 2.687 TL EK zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak.

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Emekli maaşına 2.687 TL EK zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olacak. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

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Emekli maaşına 2.687 TL EK zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtılırken, bir artış da 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek göstergelerle gelecek.

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Emekli maaşına 2.687 TL EK zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...

Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.