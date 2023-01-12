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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

Ocak ayının gelmesinin ardından emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Diğer yandan sosyal yardım ödemeleri için de ödenecek yeni miktarlar belli oldu. Kadınlara çok fazla kalemde destek ödemesi yapılıyor. Dul yardımı da ödenen destekler arasında bulunuyor. Şartları yerine getiren kadınlara devlet tarafından nakit olarak sosyal yardım ödemesi veriliyor. Peki, dul ve yetim aylığından kimler yararlanabiliyor? 4.125 TL sosyal yardım ödemesi başvuru şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:34
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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

Devlet tarafından iş hayatında olan veya çalışma fırsatı yakalayamayan kadınlara devlet tarafından destek ödemesi sağlanıyor. Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Sağlanan destek ödemesi için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, dul ve yetim aylığı için başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

'Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı milyonlarca hak sahibi tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli olmuştu.

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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 30'a yükselttiklerini duyurdu. Hal böyle olunca memur ve emekli zammına endeksli olan dul ve yetim aylığı da yükselmiş oldu. Peki, 2023 Ocak dul ve yetim maaşı kaç lira?

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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

2023 OCAK DUL VE YETİM MAAŞI KAÇ LİRA?

Dul ve yetim aylığı, vefat ettiği için maaşı eşi ve çocukları tarafından alınan kişinin ödediği prim gününe ve maaşı alan kişinin payına göre değişiklik göstermektedir.

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Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

Bununla birlikte dul ve yetim aylığı senede iki defa memur ve emekli maaş zammı ile aynı oranda zamlanmaktadır.