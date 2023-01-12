Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...

Ocak ayının gelmesinin ardından emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Diğer yandan sosyal yardım ödemeleri için de ödenecek yeni miktarlar belli oldu. Kadınlara çok fazla kalemde destek ödemesi yapılıyor. Dul yardımı da ödenen destekler arasında bulunuyor. Şartları yerine getiren kadınlara devlet tarafından nakit olarak sosyal yardım ödemesi veriliyor. Peki, dul ve yetim aylığından kimler yararlanabiliyor? 4.125 TL sosyal yardım ödemesi başvuru şartları nelerdir?