HaberlerGaleriAileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Ödeme almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler...