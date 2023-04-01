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Haberler Galeri Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Ödeme almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 17:02
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Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar yaşadı! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ödemeleri milyonlarca kişiyi rahata kavuşturuyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Onaylanır, onaylanmaz hesaplara yatıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, başvurular hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Doğal gaz tüketim desteğinde de kış dönemi için destek tutarı arttı. Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 lira arasına çıktı.

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Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.

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Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL,

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Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL,