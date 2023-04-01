Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu

T.C kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar yaşadı! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ödemeleri milyonlarca kişiyi rahata kavuşturuyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Onaylanır, onaylanmaz hesaplara yatıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, başvurular hakkında detaylar...