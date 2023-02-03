EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT şartları, prim gün sayısı...

EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hafta başı itibarıyla başladı. İmza sürecinin tamamlanmasıyla yasa teklifi niteliği kazanan düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi ise gözler bugün yapılacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na çevrildi. Görüşmelerin ardından EYT'nin yasalaşması için iki aşama kalacak.Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte, 2 ŞUBAT EYT SON DURUM!