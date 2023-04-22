Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesinden birisi olan evde bakım maaşı ile ilgili Bakan Derya Yanık, 2023 yılı Ocak/Temmuz dönemi için Evde Bakım maaşını 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.