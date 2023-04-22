HaberlerGaleriBakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...
Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destekler kapsamında başvuruda bulunanlara 4 bin 337 TL ödeme gerçekleştirecek. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen destek ödemeler can suyu olurken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar da şartlarını araştırıyor. İşte başvurulara yönelik detaylar...