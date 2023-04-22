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Haberler Galeri Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destekler kapsamında başvuruda bulunanlara 4 bin 337 TL ödeme gerçekleştirecek. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen destek ödemeler can suyu olurken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar da şartlarını araştırıyor. İşte başvurulara yönelik detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:13
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Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çok sayıda sosyal destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşların hesaplarına ödemeler, T.C. kimlik numaralarının sonuna göre yatıyor. Destek ödemeleri belirli şartları sağlayan kişi ve hanelere sağlanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesinden birisi olan evde bakım maaşı ile ilgili Bakan Derya Yanık, 2023 yılı Ocak/Temmuz dönemi için Evde Bakım maaşını 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

568 BİN KİŞİ YARARLANIYOR!

Bakan Yanık, Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ailelerine bu ay içinde toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bu ay içerisinde 568 bin vatandaşın Evde Bakım maaşından yararlandığı bilgisi verildi.

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Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Nisan ayı evde bakım maaşları hesaplara yattı. Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Bakanlıktan TC son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 4 bin 337 TL sosyal yardım! Başvuru yapana onaylanır onaylanmaz...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.