HaberlerGaleriEYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...
EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...
"EYT kısmi emeklilik şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasası sonrasında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik için formülleri merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sisteminde yer alacak maddelere gözler çevrildi. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...