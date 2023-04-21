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Haberler Galeri EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

"EYT kısmi emeklilik şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasası sonrasında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik için formülleri merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sisteminde yer alacak maddelere gözler çevrildi. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:02
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EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

"EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Milyonları sevindiren EYT düzenlemesi yaş şartı tamamen kaldırılarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. SGK çalışanları 1 aylık işi 1 haftaya sığdırarak geceli gündüzlü mesai yaparak EYT'lilerin maaş hesaplama ve bağlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan 1999-2000 sonrasına da kademeli emeklilik gündeme geldi.

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EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Geçtiğimiz günlerde bu köşeden AK Parti seçim beyannamesinde özellikle annelere ve ev kadınlarına getirilecek yeni emeklilik haklarını anlatırken sosyal güvenlikte yeni bir reform ve emeklilik formülü gelebileceği gündeme geldi.

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EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanların emekliliğini ilgilendiren konu birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.

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EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Konunun biraz daha detayına girip burada öne çıkan iki önemli kritere dikkat çekelim. Önce emeklilik sisteminde özellikle kadınlar açısından gelecek yeniliklere göz atıp buradan esnek yaş modeline nasıl geçileceğine bakalım.