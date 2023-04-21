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Haberler Galeri EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

"EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasası sonrası yeni emeklilik sistemi açıklaması geldi. Yasa kapsamında hangi konuların gündeme geleceği merak ediliyor. Seçim sonrası yeni dönemde dev emekli olma koşullarını içeren reform yapılacağı bildirildi. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:38
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EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

"EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken müjdeleri sıraladı. Yeni emeklilik sistemi için de ipuçları verildi. Yapılacak düzenlemelerle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Açıklamanın ardından EYT staj sigotası hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

YILLARIN EYT SORUNU 'YAŞ ŞARTI' TAMAMEN KALDIRILARAK TARİHE KARIŞTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

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EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

4 MADDE DE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

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EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...

Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.