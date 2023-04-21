HaberlerGaleriEYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...
EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...
"EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT yasası sonrası yeni emeklilik sistemi açıklaması geldi. Yasa kapsamında hangi konuların gündeme geleceği merak ediliyor. Seçim sonrası yeni dönemde dev emekli olma koşullarını içeren reform yapılacağı bildirildi. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...