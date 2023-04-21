"EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken müjdeleri sıraladı. Yeni emeklilik sistemi için de ipuçları verildi. Yapılacak düzenlemelerle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Açıklamanın ardından EYT staj sigotası hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...