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Haberler Galeri Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

Ev, arsa, iş yeri sahiplerini ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Gayrimenkul sahipleri ödemelerden kimlerin muaf olacağını merak ederken, emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile hiçbir geliri olmayanların belirli şartlar dahilinde emlak vergisinden muaf olacağı öğrenildi. Geçmiş borçlar için yapılandırma fırsatı o tarihe kadar sürecek. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman devam edecek? EYT'liler ödeyecek mi? Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte, emlak vergisi borç yapılandırma hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:48
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Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

O kişiler ödemelerden muaf tutulacak! Son tarih belli oldu! Gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu 2023 yılına ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlamıştı. Ev, arsa ve iş yeri sahibi olanlar borç yapılandırma hakkında fikir sahib olmak istiyor. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Peki emlak vergisi için son tarih ne zaman? Emlak vergisinde kim ne ödeyecek, EYT'lileri kapsayacak mı? İşte, tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...
NASIL HESAPLANIYOR?
Emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak arsa ve arazi değeri metrekare birim değerleri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Böylece verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor.
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Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan bu vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i üzerinden hesap yapılıyor.

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Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

NE KADAR ARTIYOR?

2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesi çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlandı. 2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler ise 30 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yüzde 61,465 artırıldı.

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Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

BÜYÜKŞEHİR İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA
- Meskenin 2022 yılına ait emlak vergi değeri: 950.000,00 TL
- 2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: % 122,93/2 = % 61,465
- Meskenin 2023 yılı emlak vergi değeri: 533.917,50 TL