25 Nisan 2023, Salı
Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...
Ev, arsa, iş yeri sahiplerini ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Gayrimenkul sahipleri ödemelerden kimlerin muaf olacağını merak ederken, emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile hiçbir geliri olmayanların belirli şartlar dahilinde emlak vergisinden muaf olacağı öğrenildi. Geçmiş borçlar için yapılandırma fırsatı o tarihe kadar sürecek. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman devam edecek? EYT'liler ödeyecek mi? Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte, emlak vergisi borç yapılandırma hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:48
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