Ev hanımları, işsizler, dul ve yetimler MUAF tutulacak! O tarihe kadar sürecek! 1.000 liraya kadar olan kesirler...

O kişiler ödemelerden muaf tutulacak! Son tarih belli oldu! Gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu 2023 yılına ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlamıştı. Ev, arsa ve iş yeri sahibi olanlar borç yapılandırma hakkında fikir sahib olmak istiyor. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Peki emlak vergisi için son tarih ne zaman? Emlak vergisinde kim ne ödeyecek, EYT'lileri kapsayacak mı? İşte, tüm detaylar...