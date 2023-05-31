HaberlerGaleriEYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik müjdesi ile detaylar netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur'lular için kısmi emeklilik detayları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Yeni sistem sonrasında yaş şartının esnetilmesi veya ortadan kaldırılması sonrasında emeklilik avantajının yakalanması amaçlanıyor. Hal böyle olunca, "Kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikten kimler yararlanabilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!