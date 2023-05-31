31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik müjdesi ile detaylar netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur'lular için kısmi emeklilik detayları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Yeni sistem sonrasında yaş şartının esnetilmesi veya ortadan kaldırılması sonrasında emeklilik avantajının yakalanması amaçlanıyor. Hal böyle olunca, "Kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikten kimler yararlanabilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:26
  • 1
  • 21
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan kısmi emeklilik için aranan şartlarda bu süreçte gündeme geliyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında kısmi emeklilikte yaş ve prim şartından esneme olup olmayacağı da cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrasında emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaşın durumu, gelecekte yapılacak yeni düzenlemelerin açıklanmasını bekliyor.

  • 3
  • 21
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

Bu nedenle, kısmi emeklilik için gereken koşullar yakından inceleniyor. Planlanan düzenleme, birçok kişiye emeklilik hakkı tanıyacak.

  • 4
  • 21
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

Özellikle Bağ-Kur'lular için 5400 prim günüyle kısmi emekli olma koşulunun reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor.

  • 5
  • 21
EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

"Kısmi emeklilik için hangi şartlar geçerli olacak? Kimler kısmi emeklilikten yararlanacak?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte, erken emeklilikle ilgili detaylar!