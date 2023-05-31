EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan kısmi emeklilik için aranan şartlarda bu süreçte gündeme geliyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında kısmi emeklilikte yaş ve prim şartından esneme olup olmayacağı da cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartları!