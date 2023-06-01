01 Haziran 2023, Perşembe
%30-45 arası artış hesaplandı! Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...
Temmuz ayına sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağı müjdesini vermişti. Hal böyle olunca, gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:26
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