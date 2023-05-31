31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 18:58
  • 1
  • 10
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek. Peki, Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

  • 3
  • 10
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  • 4
  • 10
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

  • 5
  • 10
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.