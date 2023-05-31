31 Mayıs 2023, Çarşamba
Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 18:58
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