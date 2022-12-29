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Haberler Galeri EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

EYT kapsamında detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik şartları merak ediyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emeklilik hayalleri kurmaya devam ediyor. Bazı mesleklerde çalışanlar 15 yıl, 3.600 ve 5.400 gün prim şartını doldurduktan sonra bu hakka sahip olabiliyor. Yaş ve gün şartı kadın veya erkeklere göre değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında yer alan bazı çalışma kolları erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. İşte EYT kapsamında yer almayanlar için emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 19:32
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EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

SON DAKİKA! 3.600 VE 5.400 prim gününü tamamlayanlar için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. Yıllarca çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Çalışanların emeklilik şartları prim gün sayısı ve diğer şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi için detaylar belli oldu. Kapsam içinde yer almayanlar ise emeklilik şartlarını sorguluyor. İşte, EYT'siz emeklilik için şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

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EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

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EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

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EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.