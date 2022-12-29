EYT kapsamında olmayana yeni yaş tablosu! 3.600 ve 5400 günle erken emeklilik! 2000, 2003, 2006, 2008 sonrası sigortalılara fırsat!

EYT kapsamında detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik şartları merak ediyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emeklilik hayalleri kurmaya devam ediyor. Bazı mesleklerde çalışanlar 15 yıl, 3.600 ve 5.400 gün prim şartını doldurduktan sonra bu hakka sahip olabiliyor. Yaş ve gün şartı kadın veya erkeklere göre değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında yer alan bazı çalışma kolları erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. İşte EYT kapsamında yer almayanlar için emeklilik şartları!