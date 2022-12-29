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Haberler Galeri 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT ile ilgili detayların açıklanmasının ardından emeklilik için hesaplamalar hız kazandı. Sigorta giriş tarihine göre emeklilik hakkı kazanılıp kazanılmadığı merak ediliyor. Peki, 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:54
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2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Peki, 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

1. EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor. Bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı.

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2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

İLK ANDA KİMLER EMEKLİ OLACAK

Tabloda görüldüğü üzere SSK'da erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini, 5.000 gün prim, kadınlarda 5.000 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

4B-4C dediğimiz Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olanlar ise erkeklerde 9.000 gün prim, 25 yıl sigortalılık süresi ile, kadınlarda 7.200 gün prim ve 20 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik hakkı elde edecek.

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2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

EYT yasası çıktığı anda bu şartları tamamlayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu kişiler yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik için başvuruda bulunabilecek.

Prim günü ve sigortalılık süresi henüz tamam olmayan EYT'liler kademe kademe şartları tamamladığı anda emekli olacak.

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2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

KADINLARDA SİGORTALILIK SÜRESİ KALKTI

Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019'da dolduğu için bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkekler için konulan 25 yıllık süre ise bazı EYT yasasına tabi sigortalılar için henüz tamamlanmadı. 1997, 1998 ve 1999 yıllarında işe girenler 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sigortalılık süresini tamamlayacak.

Sigortalılık süresini son tamamlayacak EYT'li erkek için bu tarih ise 8 Eylül 2024 olarak dikkat çekti.