2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?

EYT yasası çıktığı anda bu şartları tamamlayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu kişiler yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik için başvuruda bulunabilecek.

Prim günü ve sigortalılık süresi henüz tamam olmayan EYT'liler kademe kademe şartları tamamladığı anda emekli olacak.