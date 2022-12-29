29 Aralık 2022, Perşembe
2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?
2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT ile ilgili detayların açıklanmasının ardından emeklilik için hesaplamalar hız kazandı. Sigorta giriş tarihine göre emeklilik hakkı kazanılıp kazanılmadığı merak ediliyor. Peki, 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:54
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