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Haberler Galeri EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik dilekçesi verildi. Nisan ayının ortasına geldiğimiz dönemde 1.6 milyonu aşkın kişiye emeklilik maaşı bağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olanlar için de tamamlama formülleri bulunuyor. Hal böyle olunca, "Eksik prim günü nasıl tamamlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, prim ve çalışma süresi eksik olana tamamlama formülleri!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:34
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EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde onaylanarak yasalaştı. Milyonlarca kişi emeklilik dilekçesi vererek hayallerine kavuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı detayları belli oldu. Peki, prim ve çalışma süresi eksik olanlar nasıl tamamlayacak? İşte konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

EYT'de başvuru süreci devam ederken bazı kritik detaylar ve merak edilen bazı soruların yanıtlar şöyle:

1-Yılbaşından önce borçlanma talebinde bulundum ancak kademeli prim sistemi nedeniyle eksik günlerim var. İlave borçlanma yapabilir miyim?

Doğum, askerlik borçlanmasına karşın eksik günü olanlar başka başlıklarda (doktora, avukatlık staj süresi gibi) hakları varsa ilave borçlanma yapabilecek. İlave borçlanma 2023 asgari ücret tutarına göre hesaplanacak.

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EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

İlave borçlanma hakkınız yoksa prim gününü doldurmak için ya çalışmanız ya da isteğe bağlı sigorta yaptırmanız gerekiyor. Borçlanmaya rağmen prim gününü dolduramayan SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışacak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek.

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EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

2-Kamuda 657'li olarak 24 yıldır (erkek çalışan) çalışıyorum. Daha önceden kullandığım 6 aylık ücretsiz iznimi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir miyim?

Ekim 2008'den önce işe başlayan kamu çalışanları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi bulunuyor. Aylıksız izinli geçen süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilebiliyor.

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EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

Bunun için aylıksız izin süresini borçlanmanın emeklilikten en az 6 ay önceden yapılması gerekiyor.