EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...

İlave borçlanma hakkınız yoksa prim gününü doldurmak için ya çalışmanız ya da isteğe bağlı sigorta yaptırmanız gerekiyor. Borçlanmaya rağmen prim gününü dolduramayan SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışacak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek.