HaberlerGaleriEYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...
EYT kapsamında küme genişledi! Sigorta girişi 1999-2000-2001 olanlar dikkat! Eksik prime ilaç olacak! Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı ödeme...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik dilekçesi verildi. Nisan ayının ortasına geldiğimiz dönemde 1.6 milyonu aşkın kişiye emeklilik maaşı bağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olanlar için de tamamlama formülleri bulunuyor. Hal böyle olunca, "Eksik prim günü nasıl tamamlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, prim ve çalışma süresi eksik olana tamamlama formülleri!