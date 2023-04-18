900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.