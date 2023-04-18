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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

Bayram öncesi alışveriş yapacaklara güzel haber geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi. Kampanyada yer alan ürünler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:25
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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

Bayram öncesi alışveriş yapacakları yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi. İşte, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif açıklaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitledi.

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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

900 üründe fiyat sabitleme durumunun Ramazan ayı sonrasında da süreceği açıklandı.

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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

FİYAT SABİTLEME UYGULAMASI 1 AY DAHA UZATILDI

Gıda ve temizlik başta olmak üzere 900 çeşit üründe fiyat sabitleme uygulaması Tarım Kredi Marketlerinde 1 ay daha uzatıldı.

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900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...

HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.