18 Nisan 2023, Salı
900 üründe fiyatlar değişmeyecek! Bayram alışverişi yapacaklar dikkat! Gıda ve temizlik ürünleri... 1 ay kampanya...
Bayram öncesi alışveriş yapacaklara güzel haber geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi. Kampanyada yer alan ürünler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:25
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