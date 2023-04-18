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Haberler Galeri Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Emeklilik sistemi için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşı emeklilik hayaline kavuşturan EYT düzenlemesi sonrasında maaş bağlanma işlemleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yeni emeklilik sistemi sonrasında detaylar merak ediliyor. 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için düzenleme gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hal böyle olunca, "Yeni emeklilik sisteminde neler var? 3600 - 4500 günle kısmi emeklilik şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 13:42
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Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesinde yaş şartı kaldırılmıştı. Düzenleme geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik için SGK'ya başvurular hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan 1999-2000 sonrasına da kademeli emeklilik gündeme geldi. Hal böyle olunca kısmi emeklilik şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 3600 - 5400 günle emeklilik şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Geçtiğimiz günlerde bu köşeden AK Parti seçim beyannamesinde özellikle annelere ve ev kadınlarına getirilecek yeni emeklilik haklarını anlatırken sosyal güvenlikte yeni bir reform ve emeklilik formülü gelebileceği gündeme geldi.

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Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanların emekliliğini ilgilendiren konu birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.

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Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Konunun biraz daha detayına girip burada öne çıkan iki önemli kritere dikkat çekelim. Önce emeklilik sisteminde özellikle kadınlar açısından gelecek yeniliklere göz atıp buradan esnek yaş modeline nasıl geçileceğine bakalım.

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Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

EV KADININA FİİLİ HİZMET ZAMMI

Bilindiğği gibi bazı mesleklerde Fiili Hizmet zammı denilen yıpranma hakkı bulunuyor. Bu sayede bu meslek sahiplerinin çalışmalarına prim gün sayısı ekleniyor ve eklenen prim güan sayısına göre de yaş şartı geriye çekiliyor.