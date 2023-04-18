Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...

Emeklilik sistemi için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşı emeklilik hayaline kavuşturan EYT düzenlemesi sonrasında maaş bağlanma işlemleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yeni emeklilik sistemi sonrasında detaylar merak ediliyor. 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için düzenleme gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hal böyle olunca, "Yeni emeklilik sisteminde neler var? 3600 - 4500 günle kısmi emeklilik şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!