08 Ağustos 2022, Pazartesi
500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul'a
Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde rekor geliyor. Eylül ayından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı projede konut ve işyeri sayısının 450-500 bin arasında olması bekleniyor. Evlenen gençlere, emeklilere, gazilere ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrılacak.
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:57
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