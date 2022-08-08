500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul'a

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde rekor geliyor. Eylül ayından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı projede konut ve işyeri sayısının 450-500 bin arasında olması bekleniyor. Evlenen gençlere, emeklilere, gazilere ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrılacak.

Sabah Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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