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Haberler Galeri 500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul'a

500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul'a

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde rekor geliyor. Eylül ayından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı projede konut ve işyeri sayısının 450-500 bin arasında olması bekleniyor. Evlenen gençlere, emeklilere, gazilere ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:57
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500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul’a

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul’a

Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

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500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul’a

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Edinilen bilgilere göre, büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor. Projenin tüm ayrıntılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül'de vatandaşa müjdeleyecek.

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500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul’a
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500 bin aileye ucuz konut! Kampanyada hedef büyüdü | Kira öder gibi ev sahibi olma | Gençler ve yeni evlilere kontenjan | En fazla pay İstanbul’a

YENİ EVLİYE EV MÜJDESİ
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak yeni projede ise; dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.