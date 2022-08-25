25 Ağustos 2022, Perşembe
Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede taksit ödeme miktarları dar gelirliyi sarsmayacak. Bilindiği üzere asgari ücretli, emekli ve yeni evleneceklere başvurularda kontenjan ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,"Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'nu aşmaması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 10:12
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