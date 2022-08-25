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Haberler Galeri Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede taksit ödeme miktarları dar gelirliyi sarsmayacak. Bilindiği üzere asgari ücretli, emekli ve yeni evleneceklere başvurularda kontenjan ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,"Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'nu aşmaması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 10:12
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Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun. Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat. TOKİ taksitleri ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği büyük konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asgari ücretliyi sarsmayacak şekilde ödeme planı yapılacağını açıklamıştı. Peki, TOKİ sosyal konut projesinin taksitleri ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

BÜTÇEYİ SARSMAYACAK

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

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Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

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Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Bakan Kurum'un açıkladığı gelirin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

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Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

ASGARİDE 1.650 TL ÖDEME

Yüzde 30'luk gelir sınırı projeksiyonuna göre, aylık geliri 15 bin lira olanın taksit ödemesi 4 bin 500 lira, 12 bin lira olanın 3 bin 600 lira, 10 bin lira olanın 3 bin lira olması planlanıyor.