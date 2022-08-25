Aylık 1.650 TL ödeyerek ev sahibi olun! Asgari ücretli, 30 yaş altı ve emekliye fırsat! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

ASGARİDE 1.650 TL ÖDEME

Yüzde 30'luk gelir sınırı projeksiyonuna göre, aylık geliri 15 bin lira olanın taksit ödemesi 4 bin 500 lira, 12 bin lira olanın 3 bin 600 lira, 10 bin lira olanın 3 bin lira olması planlanıyor.