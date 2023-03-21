EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR'luya şartsız, SSK'lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açılırken kimisi de o kapıdan geri dönerek zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin açıklık getirdi. Emekli olamayanlara ise toplu para imkanı doğdu. Topla prim iadesi alabilecek olan SSK'lılarda 2008 tarihi sınır çizgisi sayılıyor. Bu tarihten önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri için toptan ödeme yapılıyor. Bağ-Kur'lu da ise tarih ayrımı söz konusu değil. İşte detaylar...