21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR'luya şartsız, SSK'lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR'luya şartsız, SSK'lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açılırken kimisi de o kapıdan geri dönerek zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin açıklık getirdi. Emekli olamayanlara ise toplu para imkanı doğdu. Topla prim iadesi alabilecek olan SSK'lılarda 2008 tarihi sınır çizgisi sayılıyor. Bu tarihten önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri için toptan ödeme yapılıyor. Bağ-Kur'lu da ise tarih ayrımı söz konusu değil. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:04
  • 1
  • 15
EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR’luya şartsız, SSK’lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

EYT yasasıyla birlikte emekli olamayan vatandaşlar prim iadesi alabilecek. SGK, EYT genelgesiyle, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlara toptan ödemesi (prim iadesi), prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar konusuna açıklık getirdi. Buna göre emekli olamayanlar ise isterlerse ödenmiş primlerini toplu ödeme ile geri alabilecek. Peki SSK, Bağ-Kur prim iadesi şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR’luya şartsız, SSK’lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

ÖDENMİŞ PRİMLER TOPLU YATACAK!

EYT düzenlemesiyle emekli olamayanlar ise isterlerse ödenmiş primlerini toplu ödeme ile geri alabilecek.

  • 3
  • 15
EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR’luya şartsız, SSK’lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

Fazladan yapılan borçlanma ödemeleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

  • 4
  • 15
EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR’luya şartsız, SSK’lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

Genelgeye göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek.

  • 5
  • 15
EYT kapısından dönene TOPLU PRİM İADESİ! BAĞ-KUR’luya şartsız, SSK’lıya o tarihten sonrası yatacak! Askerlik/doğum borçlanması, yaşlılık, ölüm...

Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak.