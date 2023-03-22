Evde Bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Mart Evde bakım parası ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında hız kazandı. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!