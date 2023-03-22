22 Mart 2023, Çarşamba
Evde Bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Mart Evde bakım parası ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
"2023 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu Mart ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, il il listesi...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:03
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