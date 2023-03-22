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Haberler Galeri 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebiliyor!

18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebiliyor!

Dar gelirli ailere yönelik devlet destekleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek ödemelerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Başvuru işlemleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek ya da e – Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak geçrekleştiriliyor. Söz konusu ödemeler 850-1250 TL arasında yapılıyor. Henüz başvuruda bulunmamış aileler, Aile destek ödemesi başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyot. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:30
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18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebiliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 2023 zamlı sosyal yardım ödeme miktarı belli oldu. Devlet tarafından dar gelirli ailelere verilen destek ödemesi 850-1250 TL arasında. Hnüz başvuru yapmamış olanlar konuya dairdetayları araştırıyor. Peki, karşılıksız verilen 1.250 TL nakit para yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları neler? İşte, sosyal destek ödemesi hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebiliyor!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)

-450 TL ve altı: 1.250 TL
-450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
-911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
-1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL

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18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebiliyor!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Destek ödemeleri, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olan Haziran 2023 ayı için bu dönemin ödemesi, takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

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18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebiliyor!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kişi başına 1.250 TL para yardımı! e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebiliyor!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,