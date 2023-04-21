HaberlerGaleri1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?
1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat bulunuyor. Bunlardan biri de öğrencilere bayram harçlığı. 1000 TL olarak verilecek olan harçlık ödemesi yılda 2 kez gerçekleştirilecek. Peki öğrencilere bayram harçlığı başvuru başladı mı, ne zaman?