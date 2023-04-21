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Haberler Galeri 1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat bulunuyor. Bunlardan biri de öğrencilere bayram harçlığı. 1000 TL olarak verilecek olan harçlık ödemesi yılda 2 kez gerçekleştirilecek. Peki öğrencilere bayram harçlığı başvuru başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 06:32
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1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan öğrencilere bayram harçlığı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ramazan ve Kurban bayramı şeklinde yılda 2 defa verilmesi planlanıyor. Peki 1000 TL bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat bulunuyor. Bunlar arasında üniversiteli öğrencilere her bayramda iki ikramiye verilmesi. Bayram harçlığı adı altında aynı miktarda ikramiye verilmesi planlanıyor

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1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

Kulislerde dolaşan ve gündeme gelen son bilgilere göre ise şu an üzerinde çalışmaları devam eden üç yeni müjde daha bulunuyor. Bunlardan ilki ise vatandaşlık fonu.

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1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

Kurulacak fon ile her bir çocuk doğduğunda adına açılan hesaba devlet tarafından ayda 100 ya da 200 TL gibi bir para yatırılacak. Çocuk 18 yaşında geldiğinde ise kendi adına biriken bu parayı belli koşullar altında çekebilecek. Bu para bir bakıma vatandaşlık maaşı gibi düşünülürken biriken miktarın gencin üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

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1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi? Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman?

Müjdesi beklenen ikinci konu ise evlilik kredisi. Buna göre yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonra da 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.