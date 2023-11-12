EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

KADIN VE ERKEKTE YAŞ ŞARTI FARKLI

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor;

8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor. 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.