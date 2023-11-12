12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılık sürecine girenler, yaş şartı olmadan emeklilik imkanına sahiptir. Bu tarihten önce sigortalı olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, yaş sınırlaması olmadan emeklilik hakkını elde etti. Bu sayının önümüzdeki dönemde 5 milyonu aşması bekleniyor. Peki kimler kademeli emeklilik hakkına sahip olacak? İstenen şartlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 18:24
  • 1
  • 11
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

1999 öncesi ve sonrası emeklilik koşulları arasında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkı, yaş şartı olmaksızın geçerliydi. Prim günü ve sigortalılık süresi tamamlandığında emeklilik imkanı doğuyordu. Bu kapsamda, yaklaşık 3 milyon vatandaş, geçmişte belirlenen şartları sağlamaları durumunda yaş sınırlaması olmadan emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak, bu sayının zaman içinde 5 milyona ulaşması öngörülmektedir. 1999'dan sonra sigortalı olanlar için ise emeklilik koşulları farklı bir yapı kazandı. Kısmi emeklilik isteyenler için kademeli bir prim sistemi ve yaş şartı devreye girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu. 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 3 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'liler ile birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması bekleniyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.

  • 3
  • 11
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor.

  • 4
  • 11
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

  • 5
  • 11
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!

KADIN VE ERKEKTE YAŞ ŞARTI FARKLI

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor;
8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor.
Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor. 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.