12 Kasım 2023, Pazar
EYT kapısı kapanana Kademeli emeklilik yolu göründü! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 girişlilere kadın-erkek prim gün hesap tablosu oluştu!
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılık sürecine girenler, yaş şartı olmadan emeklilik imkanına sahiptir. Bu tarihten önce sigortalı olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, yaş sınırlaması olmadan emeklilik hakkını elde etti. Bu sayının önümüzdeki dönemde 5 milyonu aşması bekleniyor. Peki kimler kademeli emeklilik hakkına sahip olacak? İstenen şartlar neler?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 18:24
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