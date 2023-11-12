Emekliye %68 zam ayarı hesaplandı! %4 ek ödeme+10 puanlık refah payı katlayacak! 7500 TL alan SGK-SSK, Bağkur’luya en az...

KÖK MAAŞ NEDİR?

Tutarı nasıl görülür? Emeklilerin çalışma hayatındaki kazançlarına ve primlerine göre hesaplanan tutarı gösteriyor. Bu maaşa her ay yüzde 4 oranında ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor. O yüzden bankaya yatan para değil, sizin için hesaplanan miktar emekli aylığınızı gösteriyor.

Bunu e-Devlet'ten görmek mümkün. E-Devlet'te net maaş yazan bölüm sizin kök maaşınızı gösteriyor. Buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor, ayrıca ödeme taban maaşa da tamamlanıyor.