Emekliye %68 zam ayarı hesaplandı! %4 ek ödeme+10 puanlık refah payı katlayacak! 7500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya en az...
Yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü, 2024'ün ilk ayında yapılacak olan maaş artışına çevrildi. 2024'ün Ocak ayında emeklilerin aylıklarına enflasyona endeksli artışlar yapılması planlanırken, aynı zamanda bu yılın Ocak ve Temmuz aylarındaki gibi bir refah payı eklenmesi de gündemde. Taban aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Peki emeklinin ocak zammı yüzde kaç olacak? Kök maaşlara zam hesaplaması...
Giriş Tarihi: 12.11.2023
19:06
Emekliler, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini büyük bir dikkatle bekliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuzdan ekime kadar olan aylık enflasyon oranları, bu sürecin ilk 4 aylık bölümünü yüzde 29.41 artışla tamamladı. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı aylık maaşlarına yansıyacak. İşte 7.500 TL üstü maaşlara yeni zamlı tablo...
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Yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü 2024'ün ilk ayında yapılacak artışa çevrildi. 2024'ün Ocak ayında aylıklara enflasyona endeksli artışlar yapılırken, bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında olduğu gibi bir refah payı da eklenmesi gündemde. Ayrıca taban aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Emeklilere kök maaş uygulaması ve yapılacak zamlarla ilgili merak edilen detaylar şöyle:
KÖK MAAŞ NEDİR?
Tutarı nasıl görülür? Emeklilerin çalışma hayatındaki kazançlarına ve primlerine göre hesaplanan tutarı gösteriyor. Bu maaşa her ay yüzde 4 oranında ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor. O yüzden bankaya yatan para değil, sizin için hesaplanan miktar emekli aylığınızı gösteriyor.
Bunu e-Devlet'ten görmek mümkün. E-Devlet'te net maaş yazan bölüm sizin kök maaşınızı gösteriyor. Buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor, ayrıca ödeme taban maaşa da tamamlanıyor.
ZAM ORANLARI HANGİ MAAŞA YANSITILIYOR?
Emeklinin aylığını taban aylık ödemesine tamamlamak için verilen sosyal destekler, maaşın içinde değil. Bu nedenle zamlar emeklinin gerçek yani kök aylığına yapılıyor. Yani kök aylığı 6 bin lira olup hesabına 7 bin 500 lira yatırılan emeklinin zammı 6 bin liraya yansıtılıyor. Örneğin; yüzde 50 artış yapılırsa bu emeklinin aylığı 9 bin liraya çıkıyor.
REFAH PAYI NEDİR?
Ocak zammı ne kadar bekleniyor? Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyona bağlı zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı veriliyor. Hükümet çıkan oranı yükselterek zamları artırıyor. Yasal düzenlemeyle eklenen bu ilave artış refah payını oluşturuyor. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 40, memur emeklilerinde yüzde 50 civarında bekleniyor. Refah payı ilavesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 50'ye yakın artması bekleniyor.