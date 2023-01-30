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Haberler Galeri 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

EYT düzenlemesi için detaylar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışmasında sona gelinen düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Düzenleme sonrasında kısmi emeklilik için detaylar merak ediliyor. İşte, kısmi emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:37
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1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT’de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın nefesini tutarak beklediği düzenleme için teklif bugün Meclis Bakanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek." açıklamalarında bulundu. Diğer yandan,"EYT'de yaş ve prim şartı aranacak mı? Kapsam dışında kalanlar için açıklama var mı?" sorularına yanıt aranıyor. Prim günü eksik olanlar için kısmi emeklilik için şartlar merak ediliyor. İşte, kısmi emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT’de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıkladı.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar.

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1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT’de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu.

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1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT’de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak?

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu anlamda kapsama hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanlar girecek.

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1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! EYT’de emeklilik tablosu netleşti! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...

Tasarı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor.

Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak.