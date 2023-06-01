EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik sistemi için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli olmak için prim ve yıl şartını tamamlayanlar süreçten yararlanırken, yaş şartı kaldırılmıştı. Bu süreçte birçok kişi prim şartını tamamlayamadığı için emeklilik fırsatından yararlanamadı. Borçlanma formülleri ile prim gün sayıları tamamlanmaya çalışılıyor. Diğer yandan kademeli emeklilik formülü de masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, EYT sonrası kademeli emeklilik şartları!