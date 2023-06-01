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Haberler Galeri EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik sistemi için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli olmak için prim ve yıl şartını tamamlayanlar süreçten yararlanırken, yaş şartı kaldırılmıştı. Bu süreçte birçok kişi prim şartını tamamlayamadığı için emeklilik fırsatından yararlanamadı. Borçlanma formülleri ile prim gün sayıları tamamlanmaya çalışılıyor. Diğer yandan kademeli emeklilik formülü de masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, EYT sonrası kademeli emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 18:42
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EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT ile emeklilik takviminde detaylar geçtiğimiz aylarda açıklandı. Başvuru süreci tamamlananlar ise emeklilik hakkı elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için müjdeli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte kademeli emeklilik için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, EYT kademeli emeklilik detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yasalaştı. SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca vatandaş emeklilik için gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

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EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsarken, 1999 sonrası için bazı formüllerin masaya gelmesi bekleniyor.

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EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emeklilik sistemi ile EYT fırsatından yararlanamayanlar içinde yeni düzenlemeler içermesi bekleniyor.

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EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...

Gelecek yeni düzenleme ile 1 milyonu aşkın kişi için emeklilik fırsatının gelmesi bekleniyor.