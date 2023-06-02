Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Başta büyükşehirlerde olmak üzere vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralara neşter vurulacak. Başkan Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği fahiş kira artışlarına karşı Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.