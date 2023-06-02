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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kiracıya koruma kalkanı geliyor. Yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte fahiş kiraya karşı atılacak önemli adımlar...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 08:01
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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Başta büyükşehirlerde olmak üzere vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralara neşter vurulacak. Başkan Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği fahiş kira artışlarına karşı Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Temmuz ayında yüzde 25'lik sınır yeniden uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

MEMURA KİRA KORUMASI GELİYOR

Yeni dönemde büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı için kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

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Yüksek kiraya son: 8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

YASAL DÜZENLEMEDE ÜÇ ALTERNATİF

Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.