EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için gelecek son açıklamaları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek. Böylelikle 9.000 olan prim şartı 7.200 olarak değişecek. Diğer yandan kısmi emeklilik için de şartlar değiştirilerek primler yeniden düzenlenecek. 3,5 yıl kuralı değişmiş olacak. İşte SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinin şartları!