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Haberler Galeri EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için gelecek son açıklamaları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek. Böylelikle 9.000 olan prim şartı 7.200 olarak değişecek. Diğer yandan kısmi emeklilik için de şartlar değiştirilerek primler yeniden düzenlenecek. 3,5 yıl kuralı değişmiş olacak. İşte SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinin şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023 17:45
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EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

Yeni emeklilik sistemi için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilk adım atılmış oldu. EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde edemeyen Bağ-Kur'lular, SSK'Iılar ile aynı prim gün şartı ile emeklilik imkanı yakalayabilecek. Böylelilikle milyonlarca esnaf erken emeklilik fırsatını yakalamış oldu. İşte 5 yıl erken emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

5 YIL ERKEN EMEKLiLiK FIRSATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon küçük esnafı sevindiren emeklilik düzenlemesi için müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak" açıklamasını yaptı.

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EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile bundan sonra Bağ-Kur'lular emeklilik için 9000 gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek. Yani burada 5 yıl erken olma fırsatı doğacak.

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EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

Yeni emeklilik düzenlemesi ile EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan Bağ-kur'lular için de erken emeklilik anlamına gelecek. 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.

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EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...

KISMİ EMEKLİLİK İÇİN DE PRİM GÜNÜ DÜŞECEK

Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.