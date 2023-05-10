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Haberler Galeri Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK'lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK'lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

EYT düzenlemesi sonrasında prim günü sebebiyle yararlanamayanlar emeklilik detayları merak ediliyor. Emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. Kısmi emeklilik bu yöntemler arasında yer alıyor. Yeni emeklilik sistemi ile kadınların çocuk sayısına göre emeklilik yaşında esneme olması bekleniyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3.600 günü dolduranlar emekli olabiliyor. Yeni düzenleme sonrasında SSK'lı statüsünde yer alan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Bu adımların atılmasından sonra kök maaş ne olursa olsun 7.500 lira olacak. Peki, kısmi emeklilik şartları neler, kimler emekli olacak? İşte, kısmi emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023 21:07
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Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında prim şartı dolayısıyla kapsam dışında kalanlar için başka seçenekler bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yasası için yeni adımların atılması bekleniyor. Özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!

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Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.

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Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.

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Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor.

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Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...

Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.