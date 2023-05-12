HaberlerGaleriEsnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay… 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! 1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı!
Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay… 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! 1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı!
1 milyon Bağ-Kur'luya müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermişti. Düzenlemeye ilişkin detaylar netleşirken Meclis'e gelmesi bekleniyor. Prim eşitliği sayesinde 5 yıl daha erken emekli olacak olan esnaf 7200 prim günüyle erken emekli olabilecek. Bağ-Kur'luya erken emekliliğin kapıları açıldı. Peki 5 yıl erken emeklilik şartları neler? Kimleri kapsayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...