Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen ikinci toplantının ardından Memurun zam talepleri ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu görevlisini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz" dedi. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini de kamuoyuyla paylaştı. İşte memur ve memur emeklisinin yeni maaş tablosu!