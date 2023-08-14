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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen ikinci toplantının ardından Memurun zam talepleri ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu görevlisini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz" dedi. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini de kamuoyuyla paylaştı. İşte memur ve memur emeklisinin yeni maaş tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 16:10
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Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 % 14 zamlı çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

Milyonlarca kamu görevlisinin gözü kulağı, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde. Memur-Sen, yetkili sendika olarak kamu çalışanlarını temsil ediyor. Görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamış, 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Bugün müzakere süreci tamamlandı. Çıkacak kararlar memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. İşte yeni maaş hesaplamaları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 30
Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 % 14 zamlı çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.

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Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 % 14 zamlı çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

İKİNCİ TOPLANTI SONRASI BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ikinci toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Kamu görevlisini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz." dedi.

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Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 % 14 zamlı çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

İŞTE HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Bakan Işıkhan hükümetin 2024 ve 2025 yılı zam teklifini açıkladı. Bakan Işıkhan, "Teklifimiz 2024'ün ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5" dedi.

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Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 % 14 zamlı çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...

HÜKÜMETİN TEKLİFİ SONRASI MÜZAKERE SÜRECİ

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.