Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

Birçok vatandaşın sabah kalktığında ilk baktığı ekonomik verilerden biri de altın fiyatları oluyor. Türkiye altın üzerinden yatırım yapan vatandaşların sayısı oldukça fazla. Öyle ki 5 bin ton yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için adımlar atılıyor. Ancak altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar yatırımcının kafasını karıştırıyor. Peki bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.