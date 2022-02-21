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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

Birçok vatandaşın sabah kalktığında ilk baktığı ekonomik verilerden biri de altın fiyatları oluyor. Türkiye altın üzerinden yatırım yapan vatandaşların sayısı oldukça fazla. Öyle ki 5 bin ton yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için adımlar atılıyor. Ancak altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar yatırımcının kafasını karıştırıyor. Peki bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 15:11
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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

İslam Memiş'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

Özellikle jeopolitik risklerden dolayı değerlenen bir altın var. Rusya-Ukrayna gerginliği altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor.

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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

Bu hiç beklenmedik sürpriz bir hareketti. 1850 dolar seviyesinden 1900 dolara yükselen bir ons altın var.

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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

805 TL'den 835 liraya seviyesine çıkan bir gram altın var. Bu süreci nereye gideceğine dair öngörüde bulunmak zor.

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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

Bu sorunun cevabı Rusya-Ukrayna gerginliğinde. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş olursa bütün dünya piyasalarında bütün ezberler bozulur.

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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para?

Böyle bir savaş halinde piyasalar karmakarışık bir hale girer. Ancak dış diplomasi tarafından olumlu açıklamalar gelirse bu iş masada çözülürse tekrar gerileyen bir altın fiyatı karşımıza çıkabilir.