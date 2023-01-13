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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

Benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşayan akaryakıt fiyatlarında tabela güncellendi. 13 Ocak itibarıyla geçerli olacak benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. Peki, bugün benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı? İşte 13 Ocak akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:05
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün 84,74 dolara kadar yükselen Brent petrol, haftanın son işlem gününe 83,60 dolardan başladı. Petrol fiyatında yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi. Peki, akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

13 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

13 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

13 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.86 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.42 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL