Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?

Benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşayan akaryakıt fiyatlarında tabela güncellendi. 13 Ocak itibarıyla geçerli olacak benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. Peki, bugün benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı? İşte 13 Ocak akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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