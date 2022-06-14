14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

3600 ek gösterge düzenlemesi hakkıda detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Memurların emekli ikramiyesi ve maaşlarını büyük oranda artıracak ek gösterge düzenlemesi için hesaplamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında yeni hesaplamaları haberimizde derledik. Bununla beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni 3600 ek gösterge tablosu için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, yeni ek gösterge ile maaş hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 19:59
  • 1
  • 23
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

3600 ek gösterge çalışması için detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Ek gösterge düzenlemesi ile hangi unvana ne kadar ek gösterge verileceği, emekli ikramiye ve maaşı ne kadar artacağı hesabı netleşti. Beklenen açıklama sonrasında milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarının ne kadar değiştiğini araştırmaya başladı. Hal böyle olunca," Kimin ek göstergesi ne kadar artıyor? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında yeni hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DAKİKA '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI SONRASI TABLO NETLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detayları açıkladı. Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını ve Meclis'e sunulacak safhaya geldiğini açıkladı. Bununla beraber Erdoğan, tüm Memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye yapılacağını müjdeledi.

  • 3
  • 23
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI 50.150 TL'Yİ BULACAK

Başkan Erdoğan ayrıca, "Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 23
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler unvanların aldığı gösterge rakamları ve maaş artışlarına çevrildi.

  • 5
  • 23
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

EK GÖSTERGE TASARISINDA HER UNVAN İÇİN AYRI BİR HESAP BULUNUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 5.3 milyon memur ile memur emeklisini ilgilendiren ek gösterge tasarısında her unvan için ayrı bir ek gösterge artışı ve maaş hesabı bulunuyor.