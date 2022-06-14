HaberlerGaleriMaaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...
Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...
3600 ek gösterge düzenlemesi hakkıda detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Memurların emekli ikramiyesi ve maaşlarını büyük oranda artıracak ek gösterge düzenlemesi için hesaplamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında yeni hesaplamaları haberimizde derledik. Bununla beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni 3600 ek gösterge tablosu için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, yeni ek gösterge ile maaş hesaplamaları...