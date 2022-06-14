Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...

3600 ek gösterge çalışması için detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Ek gösterge düzenlemesi ile hangi unvana ne kadar ek gösterge verileceği, emekli ikramiye ve maaşı ne kadar artacağı hesabı netleşti. Beklenen açıklama sonrasında milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarının ne kadar değiştiğini araştırmaya başladı. Hal böyle olunca," Kimin ek göstergesi ne kadar artıyor? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında yeni hesaplamalar...