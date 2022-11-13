Asgari ücrete enflasyon koruması yolda! Yüzde 40, 50, 60, 70’lik zam hesaplaması! İşte kalem kalem 2023 asgari ücret zammı

Bu yılki zamla ilgili açıklamalara bakıldığında güçlü bir artışın yapılacağı ortaya çıkıyor. Ancak asgari ücret ile ilgili daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" sözleri ile önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz.