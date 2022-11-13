Asgari ücrete enflasyon koruması yolda! Yüzde 40, 50, 60, 70'lik zam hesaplaması! İşte kalem kalem 2023 asgari ücret zammı
Asgari ücretin belirlenmesinde kritik son iki veri kalırken hesaplamalar yapılmaya başlandı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek. Hükümet dar ve sabit gelirliyi enflasyondan koruyacak olan yeni sistem modeli getiriyor. Peki 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret modeli nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2022
09:53 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
13:09
2023 asgari ücret zammı nasıl olacak sorusunun cevabı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yılın son iki enflasyon rakamı beklenirken tablo netleşmeye başladı. Peki yeni asgari ücret modeli nasıl olacak? 2023 asgari ücret zammında 40, 50, 60, 70'lik zam hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte kalem kalem 2023 asgari ücret rakamları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler son iki enflasyon verilerine çevrilirken dar ve sabit gelirliyi enflasyona karşı koruyacak olan yeni asgari ücret modeli de merak konusu oldu. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı:
Dar ve sabit gelirliyi enflasyona karşı koruyacak önlemleri alan Hükümet asgari ücrete de yeni bir model getiriyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in belirttikleri yeni sistem ile yıllık ücretten vazgeçilecek. Asgari ücrete eşel mobil sistemiyle enflasyon koruması sağlanacak.
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Aralık ayı yaklaşıyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek.
Bu yılki zamla ilgili açıklamalara bakıldığında güçlü bir artışın yapılacağı ortaya çıkıyor. Ancak asgari ücret ile ilgili daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" sözleri ile önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz.