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Haberler Galeri 41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı. 5400 günü bulunan aylık başvurusunda bulunabilir. SSK, SGK ve Emekli Sandığı... Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olabilmek. Kamu çalışanlarının erken emeklilik için belli hususları yerine getirmesi gerekiyor. Ancak yaş şartı yapılan mesleğe göre farklılık gösterebiliyor. Gereken şartları yerine getirenlere 41 yaşında emekli olma imkanı tanınıyor. Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Erken emeklilik için aranan şartları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 19:34
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41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

Erken emeklilik için yapılan mevzuat düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Yıllar boyunca sigortalı şekilde çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emeklilik hayali kuruyor. Ancak bu çalışma süresini erkene çekmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bazı meslek gruplarına bu süreçte erken emeklilik fırsatı tanınıyor. 41 yaşında emekli olmak için aranan şartları haberimizde derledik. Çalışma hayatında 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. İşte, konu hakkında detaylar haberimizde...

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41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar bulunuyor.

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41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

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41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

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41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.