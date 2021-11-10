41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...

41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı. 5400 günü bulunan aylık başvurusunda bulunabilir. SSK, SGK ve Emekli Sandığı... Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olabilmek. Kamu çalışanlarının erken emeklilik için belli hususları yerine getirmesi gerekiyor. Ancak yaş şartı yapılan mesleğe göre farklılık gösterebiliyor. Gereken şartları yerine getirenlere 41 yaşında emekli olma imkanı tanınıyor. Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Erken emeklilik için aranan şartları haberimizde derledik.