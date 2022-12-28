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Haberler Galeri EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

EYT düzenlemesi için kritik saatlere girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklama yapacak. Düzenlenmeden yararlanmayı bekleyen milyonlarca kişi yaş ve prim konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000-7200 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması şartı yer alıyor. İşte EYT düzenlemesi için gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:56
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EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu. aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Düzenleme kapsamında yaş ve prim şartlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca,"EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak? EYT'de kaç prim günüyle emekli olunacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi için gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı... İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor.

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EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? İşte detayları…

* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?

Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor.

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EYT için OCAK 2023 pusulası netleşti! Yaş ve prim skalası! 1999, 2000,2001, 2002 sigorta girişliler... Kritik saatlere girildi! Staj, çıraklık, askerlik borçlanması...

Örneğin; brüt maaşı 9 bin lira olan, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alan bir çalışanın giydirilmiş brüt maaşı şöyle hesaplanıyor:

Brüt ücret: 9.000 TL

Brüt ikramiye: 18.000 TL

Ücrete eklenecek ikramiye: 18.000 /12 = 1.500 TL

Giydirilmiş brüt ücret: 9.000 + 1.500 = 10.500 TL