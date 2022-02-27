Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışla ilgili olarak 3 ayrı formül masada yer alıyor:

1. FORMÜL: Bayram ikramiyelerine uygulanacak olan artışla ilgili olarak öne çıkan formüllerden biri enflasyon oranında artış yapılması oldu. 2021 senesinde enflasyon yüzde 36.08 olarak duyurulmuştu. Buna göre;