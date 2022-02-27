27 Şubat 2022, Pazar
Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...
SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında ilk zamlı maaşlarını geçtiğimiz ay alan emekliler, ikramiye tutarlarında değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. İki bayram evvel hesaplara 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 07:48
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