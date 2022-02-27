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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında ilk zamlı maaşlarını geçtiğimiz ay alan emekliler, ikramiye tutarlarında değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. İki bayram evvel hesaplara 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 07:48
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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları belli olmuştu. Emekliler zamlı maaşlarını geçtiğimiz ay hesaplarında gördü. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye ödemelerinde bu sene artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bayram ikramiyeleri yaklaşırken bakanlık 3 formülü masaya taşıdı. Enflasyonu yeniden değerleme oranı göz önüne alındığında ikramiyelerde emeklilerin yüzünü gülderecek bir artış bekleniyor.

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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Emekliler bu yıl da artış beklentisi içine girdi.

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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

Bilindiği üzere bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmelerle maaşlara rekor seviyede artış yapılmıştı

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Emekli ikramiyeleri zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Yeni tutarlar...

Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışla ilgili olarak 3 ayrı formül masada yer alıyor:

1. FORMÜL: Bayram ikramiyelerine uygulanacak olan artışla ilgili olarak öne çıkan formüllerden biri enflasyon oranında artış yapılması oldu. 2021 senesinde enflasyon yüzde 36.08 olarak duyurulmuştu. Buna göre;