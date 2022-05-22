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Haberler Galeri EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılacak adımlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memur yeni haklar için çalışmalar yapıldığı biliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündem yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in, "Hepsinin dosyası önümüzde" açıklamasının ardından çalışmaların hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında masaya gelmesi beklenen EYT'nin hangi aşamada olduğu ve kimleri kapsayacağı yönündeki sorular merakla sorgulanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2022 19:43
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EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

EYT için flaş detay... Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. Özellikle Temmuz ayında EYT için önemli adımların atılması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 adımda çalışmaların geçekleşebileceği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT için çözümlerin masada olduğunu belirten, Bakan Bilgin konu hakkında belirli aralıkla açıklamalarda bulunuyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

YAZ DÖNEMİNDE EYT ÇALIŞMASI HIZ KAZANACAK

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.

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EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

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EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.
Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.

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EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.