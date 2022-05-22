EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılacak adımlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memur yeni haklar için çalışmalar yapıldığı biliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündem yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in, "Hepsinin dosyası önümüzde" açıklamasının ardından çalışmaların hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında masaya gelmesi beklenen EYT'nin hangi aşamada olduğu ve kimleri kapsayacağı yönündeki sorular merakla sorgulanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?