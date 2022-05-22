Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: 3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Emeklilik ikramiyelerinde de 50 bin liraya yaklaşan farklar oluşacak. Özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabı yapıldı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.

Takvim Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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