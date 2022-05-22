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Haberler Galeri Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: 3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Emeklilik ikramiyelerinde de 50 bin liraya yaklaşan farklar oluşacak. Özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabı yapıldı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:20
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Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği 3600 ek göstergede son yaklaşılırken memurların maaşlarında kaç lira artış olacağı da hesaplanmaya başladı.

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Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

TAKVİM özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabını yaptı.

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Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.

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Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Burada maaşlar 1.300 lirayı ikramiyeler ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

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Emekli ve memura yeni maaş! 3600 ek gösterge maaşları artıracak | Ödemeler tek tek hesaplandı

Ancak makam ve görev temsil tazminatlarında artış olmadığında ek gösterge bazı unvanlarda tek başına çok artışa yol açmıyor.