Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasında bankalar da promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. Yeni açıklamayla birlikte 8.250 TL'ye kadar promosyon ödemesi göz çarpıyor. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?