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Haberler Galeri Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

Emekli promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ödemeleri ek gelir imkanı sağlıyor. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında zamlı maaşları hesaplarına yatırıldı. Bankalar emeklilerin aldıkları yüzde 42,35 zam oranı sonrası emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Hal böyle olunca, "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına yanıt aranıyor. Bankaların güncel ödeme miktarlarını haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 15:07
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Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasında bankalar da promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. Yeni açıklamayla birlikte 8.250 TL'ye kadar promosyon ödemesi göz çarpıyor. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE HESAPTA

Emekli maaşı alan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.

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Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

YENİ EMEKLİ OLANLAR PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

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Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon ödemelerini yükseltti. Emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. İşte banka banka 2022 emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

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Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...

ING TÜRKİYE

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.