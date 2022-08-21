21 Ağustos 2022, Pazar
Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...
Emekli promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ödemeleri ek gelir imkanı sağlıyor. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında zamlı maaşları hesaplarına yatırıldı. Bankalar emeklilerin aldıkları yüzde 42,35 zam oranı sonrası emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Hal böyle olunca, "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına yanıt aranıyor. Bankaların güncel ödeme miktarlarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 21.08.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 15:07
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