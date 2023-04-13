Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih son dakika açıklandı! EYT'li vatandaşlar da dahil milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi için araştırmalarını sürdürüyor.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak konusu olurken, ikramiye tarihlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bu noktada vatandaşlar, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT ilk maaş ve ikramiye ne zaman verilecek? sorularını sorgulamaya başladı. İşte, bayram ikramiyesi hakkında son dakika gelişmeler...