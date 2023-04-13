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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih son dakika açıklandı! EYT'li vatandaşlar da dahil milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi için araştırmalarını sürdürüyor.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak konusu olurken, ikramiye tarihlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bu noktada vatandaşlar, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT ilk maaş ve ikramiye ne zaman verilecek? sorularını sorgulamaya başladı. İşte, bayram ikramiyesi hakkında son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 22:12
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

Son dakika..."EYT emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, bayram maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme tarihleri son dakika açıklandı. Peki EYT'liye bayram ikramiyesi ilk maaş ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

2023 yılı Nisan ayı için ödemeler şu şekilde:

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

SSK EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan Cuma 2023,
Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan Cumartesi 2023,
Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan Pazar 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

BAĞKUR EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan Pazartesi 2023,
Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan Salı 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.