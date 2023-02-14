EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

"EYT ertelendi mi, ne oldu?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesi hakkında detaylar arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili felakete uğratan depremlerin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT'nin çıkacağı tarih ve emekli maaşları merak konusu oldu. Peki, 14 Şubat EYT son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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