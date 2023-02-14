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Haberler Galeri EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

"EYT ertelendi mi, ne oldu?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesi hakkında detaylar arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili felakete uğratan depremlerin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT'nin çıkacağı tarih ve emekli maaşları merak konusu oldu. Peki, 14 Şubat EYT son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:38
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EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis’e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası milyonlarca vatandaşın gündemin yer alıyor. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bekleyen milyonlarca vatandaş, "EYT ne oldu, ne zaman çıkacak" sorusunu gündeme taşıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. İşte, EYT son dakika haberleri 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis’e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

EYT SON DURUM

EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.

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EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis’e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

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EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis’e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis’e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT için öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.