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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

"Deprem yakıt desteği nasıl alınır?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Depremde 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, depremzelere yönelik yardımları tek tek açıkladı. Buna göre; deprem bölgesinden kendi aracıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masrafları karşılanacak. Pekii, Yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 21:09
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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

Son dakika haberleri...6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle 10 ilimiz büyük yıkıma uğradı. Milyonlarca vatandaşın etkilendiği deprem sonrası başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları bölgedeki çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası depremzelere yönelik yardımları açıkladı. Deprem bölgesinden kendi araçlarıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masrafları karşılanacak. Peki, Yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

DEPREMZEDELERE YAKIT YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Deprem sonrası Kabine 14 Şubat 2023 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

Önümüzdeki günlerde ilave desteklerin de verileceğini belirten Erdoğan, "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

Öte yandan deprem bölgesinden kendi araçlarıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masraflarının karşılanacağı açıklandı.

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Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

YAKIT YARDIMI NASIL ALINIR?

Depremzede vatandaşlar, bölgeden kendi aracıyla ayrıldığı takdirde yetkililerden alacağı belgeyle bölgeden ayrılacak. AFAD ve bakanlığın belirlediği birimlere vereceği hesap numarasına gittiği şehirden yapacağı başvuruyla yakıt ücreti yatacak.