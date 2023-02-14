Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?

"Deprem yakıt desteği nasıl alınır?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Depremde 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, depremzelere yönelik yardımları tek tek açıkladı. Buna göre; deprem bölgesinden kendi aracıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masrafları karşılanacak. Pekii, Yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar...