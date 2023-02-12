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Haberler Galeri EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

"EYT ne oldu, ertelendi mi?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili felakete uğratan depremlerin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, Meclis çalışmalarına ara verildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Peki, "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" İşte, 12 Şubat EYT son durum açıklamaları!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:51
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EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi yasa boğdu. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bekleyen milyonlarca vatandaş, "EYT ne oldu, ne zaman çıkacak" sorusunu gündeme taşıyor. Kahrmanmaraş depremler sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. İşte, EYT son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

EYT ERTELENDİ Mİ, NE OLDU?

EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.

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EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

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EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT için öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.