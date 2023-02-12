EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?

"EYT ne oldu, ertelendi mi?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili felakete uğratan depremlerin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, Meclis çalışmalarına ara verildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Peki, "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" İşte, 12 Şubat EYT son durum açıklamaları!