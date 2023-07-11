HaberlerGaleri2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...
2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...
Emeklilik reformu çalışmaları hız kazanırken, EYT (Erken Yaşta Emeklilik Talebi) kapsamı dışında kalan bireyler için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Birçok kişi, emeklilik hakkını sadece küçük bir farkla kaçırması nedeniyle uzun süre daha çalışmak zorunda kalıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!