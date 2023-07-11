2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Yeni emeklilik reformu için çalışmalar hız kazanırken, en çok merak edilen konulardan biri kademeli emeklilik sistemi oldu. Atılacak yeni adımlar milyonlarca çalışanın gündemini meşgul ederken, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentiler de güçleniyor. Kademeli emeklilik sistemi, prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörleri dikkate alarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesini öngörüyor. Buna göre, çalışanlar belirli bir yaşa geldiğinde emeklilik hakkı kazanacak ve kademeli bir şekilde emeklilik yaşına ulaşacaklar. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!