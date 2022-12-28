29 Aralık 2022, Perşembe
EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? Kadın ve erkeklerde...
1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenlemenin detayları belli oldu. Başkan Erdoğan, düzenlemede yaş şartı aranmayacağını açıkladı. Peki, 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:01
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