2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! EYT’de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?

EYT düzenlemesi için detaylar son dakika olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı aranmayacağını duyurdu. Prim günü eksik olanlar ise tamamlama yollarını sorgulamaya başladı. SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik fırsatı var. Merak edilen tablolar ve detaylar belli oldu. EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT olmadan erken emeklilik için detaylar!