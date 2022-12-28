HaberlerGaleri2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için detaylar belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için en çok merak edilen konular arasında yaş şartı yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı aranmayacağı müjdesini verdi. EYT'ye tabi SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik fırsatı var. İşte, 3.600 ve 5.400 gün primle emekli olmannın şartları!