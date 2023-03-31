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Haberler Galeri Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:04
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Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı.

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Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

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Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

ALT SINIR 3 BİN TL
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.

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Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.