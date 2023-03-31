HaberlerGaleriEmekliler için kesenin ağzını açtılar! 7500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...
Emekliler için kesenin ağzını açtılar! 7500 TL sonrası en yüksek promosyon veren bankalar | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank...
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...